مجتبى خامنئي عن اغتيال لاريجاني: المجرمون سيدفعون الثمن قريبا

توعد المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الأربعاء، من قتل أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بأنهم "سيدفعون الثمن".

وقال مجتبى، في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية: "لا شك أن اغتيال هذه الشخصية يُظهر مدى أهميته وكراهية الأعداء له.. عليهم أن يعلموا أن إراقة لا تزيدها إلا قوة، وبالطبع، لكل دم ثمن سيدفعه قتلة الشهداء المجرمين عاجلاً أم آجلاً، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ونعت إيران رسميا، مساء الثلاثاء، لاريجاني، أحد أبرز الشخصيات في هرم السلطة، بعد ساعات من إعلان إسرائيل اغتياله في ضربة جوية، بحسب بيان لمجلس الأمن القومي الإيراني.

وجاء في بيان أمانة المجلس أن لاريجاني "لحق بربه شهيدا" بعد مسيرة وصفها بـ"النضال من أجل تقدم إيران والثورة الإسلامية"، مشيرا إلى مقتله برفقة نجله مرتضى ومعاون الأمن في الأمانة العامة علي رضا بيات وعدد من المرافقين.



