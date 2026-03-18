وزير النفط العراقي يدعو إلى تأمين الوقود المحلي لتشغيل المحطات الكهربائية

دعا وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، وزارة النفط إلى تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، بعد توقف إمدادات الغاز المستوردة من إيران.

وأوعز الوزير، إلى تشكيلات وزارة الكهرباء بزيادة حجم التنسيق بشكل أعلى مع وزارة النفط وتشكيلاتها لتعويض توقف الغاز المستورد، من خلال تأمين الوقود المحلي والمناورة بالغاز الوطني والاستفادة القصوى منه.

كما دعا إلى الحرص على ألا يكون التأثير كبيراً على محطات إنتاج الطاقة الكهربائية التي تأثرت بتوقف الغاز المستورد.

وأعلنت وزارة الكهرباء، توقف إمدادات الغاز المستورد بشكل كامل من إيران، مما تسبب بخسارة 3100 ميجاواط، نتيجة تداعيات الأحداث المتسارعة والخطيرة في المنطقة.