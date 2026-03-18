الرئيس الإيراني يؤكد مقتل وزير الاستخبارات إسماعيل الخطيب

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، مقتل وزير الاستخبارات إسماعيل الخطيب نتيجة عملية اغتيال.

جاء ذلك في رسالة تعزية نشرها عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، بشأن مقتل عدد من المسئولين الإيرانيين جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وقال بزشكيان: "لقد أحزننا بشدة مقتل إسماعيل خطيب، وعلي لاريجاني، وعزيز نصير زاده، إلى جانب أفراد من عائلاتهم وأشخاص من الفرق المرافقة لهم، في عملية اغتيال دنيئة".

وبتقديمه التعازي، أكد بزشكيان مقتل وزير الاستخبارات.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت في وقت سابق الأربعاء نبأ مقتل الخطيب، إلا أنه لم يتم تأكيدها رسميا.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.