شهدت أحداث الحلقة الـ٢٩ من مسلسل "علي كلاي" تطورًا في حياة البطل واستقرار الموازين لصالحه، وذلك بعدما أصبح تاجرًا كبيرًا في سوق التوفيقية واستعاد مكانته في تجارة قطع الغيار بعدما ورث عن أبيه عزازي "محمود البزاوي"، كل أمواله.

ولم يجد منصور الجوهري، وزوجته ألمظ "انتصار"، أمامهما سوى علي كلاي "أحمد العوضي"، كي يساعدهما في المصائب التي حلت بأبنائهما، ووافق علي على التكفل بمصاريف علاج سيف في مصحة لعلاج الإدمان، كما وافق على توكيل محامٍ معروف لهمت كي يتولى قضيتها بعدما قتلت طليقها جلال.

وعلى ناحية أخرى، أُصيبت ميادة الديناري "درة"، بسرطان في المخ في مراحل متأخرة للغاية، وعندما شعرت بدنو الأجل قررت أن ترد جميع أموال خالها إليه بعدما احتجزتها طويلًا انتقامًا منه، ولكنها لم تفصح بعد عن مكان روح "يارا السكري".

ويحاول علي الوصول إلى أي خيط يدله على المتسبب في حريق السيارة التي توفيت فيها روح، وبعدما توصل لهوية السائق الحقيقية واكتشافه أنه لم يمت وأنه يستعد للسفر، ذهب لمقابلته ولكن قام ملثمون بقتله في اللحظة الأخيرة، ليفقد علي آخر خيط يمكن أن يدله على حقيقة مقتل روح.

ولكن تشاء الأقدار أن يذهب رجل الأعمال مختار السندي إلى علي كلاي ليملي عليه شروطه، فقد أخبره أن روح ما زالت على قيد الحياة وسيدله على مكانها حال خسارته المباراة النهائية في بطولة الملاكمة، والتي إذا كسبها فسيربح منها ٣ ملايين دولار، ولكن هذه الحقيقة أثارت استياء حياة التي تستعد للزواج من علي كلاي.

مسلسل "علي كلاي"، يشترك في بطولته أحمد العوضي ودرة وريم سامي وسارة بركة، ويارا السكري وطارق دسوقي، وانتصار وعمر رزيق، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.