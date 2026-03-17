رصدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية انعكاسات الصراع في الشرق الأوسط على العراق حيث يتعرض لهجمات من طرفي الصراع.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أنه بعد يومين من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران، أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، توجيهات إلى الأجهزة الأمنية في بلاده بالتصدي "لأي عمل يضر بالأمن والاستقرار".

وفي اليوم نفسه، أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق التزام البلاد بمنع التصعيد الإقليمي، مشددا على أن الأراضي العراقية لن تُستخدم في صراعات خارجية أو داخلية، وفقا لشبكة "سي إن إن".

لكن منذ ذلك الحين، تعرض العراق لعدة ضربات من داخل البلاد وخارجها.

وأفاد مصدران أمنيان لـ "سي إن إن"، أمس الاثنين، بأن ما لا يقل عن 47 شخصا قُتلوا في العراق منذ بدء الصراع، معظمهم من عناصر "الحشد الشعبي".

وأعلن "الحشد الشعبي" مقتل عدد من أفراده نتيجة ما وصفه ب"غارات جوية آثمة" نفذتها طائرات أمريكية، إلى جانب قصف إسرائيلي.

من جانبه، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، تيم هوكينز، إن الجيش الأمريكي تحرك للدفاع عن نفسه "ضد هجمات شنتها ميليشيات عراقية مدعومة من إيران"، مضيفا: "نحن نحمي الأمريكيين وقواتنا"، وفق تعبيره.

في المقابل، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل لا تنفذ ضربات داخل العراق، وفق زعمه.

كما أعلنت عدة جماعات مسلحة داخل العراق مسئوليتها عن هجمات استهدفت مواقع أمريكية في البلاد.

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد من بين الأهداف المتكررة لهذه الهجمات، إلى جانب مدينة أربيل في إقليم كردستان، التي تستضيف قوات كردية وقوات من التحالف الدولي.

وفي اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، أبلغ السوداني الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الهجمات التي تستهدف الأراضي العراقية "غير مقبولة"، محذرا من أنها قد تقوض جهود بغداد للمساعدة في إنهاء الصراع والعودة إلى الحوار.