الحرس الثوري: تنفيذ المرحلة 86 من القصف الدقيق لإسرائيل والقواعد الأمريكية في الخليج

أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم تنفيذ المرحلة 86 من عملية "الوعد الصادق 4"، وتوجيه قصف دقيق لإسرائيل والقواعد الأمريكية في الخليج.



وأوضح حرس الثورة الإسلامية في بيان، أنه تم في المرحلة الأولى من العملية تن استهداف البنى التحتية للعمليات الجوية والطائرات بدون طيار والمخزونات التسليحية في القواعد الأمريكية "فيكتوريا" و"عريفجان" و"الخرج" بصواريخ وطائرات بدون طيار.

وأضاف الحرس أنه تم في وقت لاحق قصف أماكن تمركز قوات الجيش الأمريكي والإسرائيلي وحزب "كوموله" في مناطق مختلفة بما فيها آراد والنقب وتل أبيب وأربيل وأسطول البحرية الخامس والظفرة بشكل دقيق.

واختتم حرس الثورة الإسلامية ببيانه بأن تصاعد أعمدة الدخان والانفجارات في المنطقة وظهور صور حطام الطائرات الأمريكية المدمرة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات قد أحبط محاولات المسؤولين ووسائل الإعلام في دول المنطقة الحليفة لأمريكا لفرض رقابة على الهجمات الإيرانية.