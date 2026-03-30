قالت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، إن اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الأحد، أسفر عن التوصل إلى «مكسب هام جدًا» بشأن أزمة عمال وزارة الكهرباء الذين حصلوا على إجازات دون مرتب للعمل في الخارج، وطبقت عليهم مواد القانون رقم 74 الصادر في فبراير 2025 بأثر رجعي.

وأضافت خلال برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» أن الاجتماع أسفر عن الموافقة على تجديد الإجازات للعاملين الذين تجاوزت مدة إجازاتهم الخمس سنوات، بحيث يتم التجديد لهم «عام بعام»، لافتة إلى أن الحكومة اعتبرت أن «الإنذارات» التي وصلت للعاملين، مجرد إجراء إداري ولائحي لحثهم على الذهاب وتجديد إجازاتهم.

وأشارت إلى طرحها مشكلة تقديم طلبات الإجازة عبر «التوكيلات» الرسمية والتي كانت تُقابل بالرفض في بسبب وجود أصحابها خارج البلاد، مؤكدة أن الحكومة وعدت بمناقشة هذه المسألة وإيجاد حلول تضمن إتاحة وصول طلبات الإجازة.

ونوهت أن النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أبدى «تفهما شديدا جدًا» للقضية، مرجعا أساسها إلى «ضعف المرتبات» الذي يدفع الكوادر المتميزة للسفر والعمل خارج مصر.

وأكدت أن الملف سيخضع للدراسة من أجل الحفاظ على العامل والموظف المصري والاستفادة من خبراته، مشيرة إلى أن الحكومة أبدت استعدادا لمراجعة القرار رقم 74.

وأشارت إلى تأكيد الحكومة أن الهدف ليس الإضرار بمصالح العاملين، ولكن هناك ضرورة لاستيعاب احتياجات الشركات التي تعاني من عجز العمالة الفنية القادرة على تشغيلها، لافتة إلى طرح الاجتماع دراسة فتح التعيينات، وتدريب كوادر جديدة.

وناشدت المتضررين بضرورة المبادرة بتقديم الطلبات لجهة الإدارة، لافتة إلى وعد الحكومة بالتنبيه على الشركات لقبول طلبات الإجازة.