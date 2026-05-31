جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني في لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، إنذارًا بالإخلاء لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني في جنوب لبنان، قبيل ضربات محتملة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «في ضوء خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الاسرائيلية يضطر الجيش للعمل ضده بقوةّ لا سيما في مناطقكم».

وأضاف: «حرصًا على سلامتكم نتوجه إلى جميع السكان المتواجدين جنوب نهر الزهراني - وفق ما يعرض على الخريطة - عليكم إخلاء منازلكم فورًا».

ونوه أن «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر»، محذرًا من أن «كل مبنى يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يصبح عرضة للاستهداف»، بحسب تدوينته.

وأعلن الجيش الاسرائيلي الأحد، أنه يوسّع منذ أيّام عملياته البرية في جنوب لبنان إلى مناطق إضافية بعدما تخطّت نهر الليطاني، غداة اتهام رئيس الوزراء اللبناني إسرائيل بتصعيد هجماتها وتنفيذ سياسة «الأرض المحروقة».

وواصلت إسرائيل شنّ غارات واسعة النطاق على جنوب لبنان في الأسبوع الأخير وأصدرت تحذيرات لإخلاء العديد من القرى، في مقابل إعلان حزب الله خوضه اشتباكات في محيط قرى ذات موقع استراتيجي قرب مدينة النبطية، إحدى أكبر مدن جنوب لبنان.

ويجري كل ذلك التصعيد رغم الإعلان في إبريل عن وقف لإطلاق النار

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اعتبر السبت، أن لبنان يواجه «تصعيدا اسرائيليا خطيرا وغير مسبوق خلال الأيام الأخيرة».

وأوضح أنه شدد مع رئيس الجمهورية جوزاف عون على «ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعلّي وثابت لإطلاق النار».