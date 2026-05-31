الممثلة جيمي لي كيرتيس تعلن وفاة شقيقتها الممثلة كيلي

أعلنت الممثلة الأمريكية جيمي لي كيرتيس عن وفاة شقيقتها الممثلة كيلي كيرتيس عن عمر يناهز 69 عاما- واصفة إياها بأنها "موهوبة" و"جميلة بشكل مذهل".

وقالت الممثلة، 67 عاما، إن شقيقتها توفيت "في منزلها، في أحضان الطبيعة، بسلام"، بعد أن جسدت أدوارا في أفلام تشمل "تريدن بلاسيس" (1983)، الذي ظهرت فيه الشقيقتان معا، و"ماجيك ستيك" (1987)، و"ذا ديفيل دوتر" (1991) خلال حياتها، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وفي منشور على إنستجرام، قالت جيمي لي: "لقد كانت صديقتي الأولى وكاتمة أسراري طوال حياتي، وكانت جميلة بشكل مذهل، وممثلة موهوبة".

وتابعت: "سيجري تذكرها لكرمها المحب، وآرائها القوية، وفضولها اللامتناهي، وأسلوبها الفريد".

وكان المنشور مصحوبا بصورة بالأبيض والأسود لشقيقتها وفي فمها سيجارة.

ولم تشارك جيمي لي سبب وفاة كيلي.