وزير الدفاع الهندى يبحث مع الرئيس السنغافوري سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

بحث وزير الدفاع الهندي "راجيش كومار سينج" مع الرئيس السنغافوري "ثارمان شانموجاراتنام" في سنغافورة سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك خلال اجتماعهما في سنغافورة.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية - في تدوينة على منصة /إكس/ اليوم - أنه تم عقد هذا الاجتماع على هامش منتدى "حوار شانجريلا لعام 2026 " الذي يعقد في سنغافورة.

وأضافت الوزارة إن المباحثات خلال هذا الاجتماع تركزت على بحث سبل توسيع نطاق مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الهند وسنغافورة، وأن الجانبين أكدا حرصهما على زيادة دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

من ناحية أخرى، أشارت الوزارة إلى أن وزير الدفاع الهندي اجتمع في وقت سابق مع وزير الدولة السويدي لشئون الدفاع "بيتر ساندوال" على هامش المنتدى، حيث تم بحث سبل تعميق العلاقات بين الهند والسويد في مجال الدفاع، وذلك بالإضافة إلى استكشاف فرص تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الابتكار وتكنولوجيا الدفاع.