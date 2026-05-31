الأمطار الغزيرة تهدد عملية البحث عن شخصين مفقودين في كهف لاوس

هددت الأمطار الغزيرة عملية البحث عن شخصين مفقودين في كهف غمرته المياه في لاوس، اليوم الأحد، بعد إنقاذ 5 أشخاص حوصروا لمدة أكثر من أسبوع.

وقال ميكو باسي الغواص الفنلندي، أحد أوائل رجال الإنقاذ العالميين الذين وصلوا الموقع، لوكالة أسوشيتد برس "أب"، إن مياه الأمطار ملأت الكهف حتى الغرفة الثانية، مما منع الغواصين من دخول الكهف حتى تتمكن المضخات من خفض مستوى المياه.

ويتردد أن الـ7 قرويين دخلوا الكهف الأسبوع الماضي بحثا عن معادن ثمينة قبل أن تحاصرهم مياه الفيضانات الغامرة التي أغلقت طريقهم للخروج. وقد تمكن قروي آخر من الهروب وأبلغ السلطات.