كوريا الجنوبية تناقش اتفاقية الدعم اللوجستي العسكري مع اليابان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي" آن جيو باك" اليوم الأحد إن كوريا الجنوبية ناقشت اتفاقية الدعم اللوجستي العسكري الثنائية التي اقترحتها اليابان، على الرغم من أن سول مازالت لديها تحفظات علىعذا الأمر.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في منتدى دفاعي في سنغافورة، بعد يوم من إجراء مباحثات مع وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي.

وقال آن للصحفيين في حوار شانجريلا " هناك مشاورات بشأن اتفاقية استحواذ وخدمات متبادلة محتملة". ورفض تقديم المزيد من التفاصيل.

وأضاف" بما أن هذه المسألة تتطلب تفهم وإقناع من شعبي البلدين، مازالنا نعتقد أنه يتعين علينا الالتزام بالحذر".

وهذه تعد أول مرة يعترف فيها مسؤول كوري جنوبي بأن اتفاقية الاستحواذ والخدمات المتبادلة كانت ضمن أجندة القضايا التي ناقشتها السلطات الدفاعية للبلدين.