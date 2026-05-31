لقيت ربة منزل مصرعها علي يد زوجها طعناً بسلاح أبيض "سكين" بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ في محافظة القليوبية، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بقيام شخص بالتعدي على زوجته بسكين بمنطقة السد بقرية أجهور الكبرى، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة طوخ إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع سيدة ربة منزل تبلغ من العمر 44 عامًا إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة بالجسد.

وكشفت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة زوج المجني عليها، ويبلغ من العمر 49 عامًا ويعمل تاجر موبيليا، وأن الحادث وقع بسبب خلافات عائلية بين الزوجين.

تم نقل جثمان الضحية إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



