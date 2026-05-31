مستشفى شهداء الأقصى في غزة يحذر: أزمة تعطل المولدات الكهربائية دخلت مرحلة غاية في الخطورة

حذر مدير مستشفى شهداء الأقصى د. رائد حسين، من أن أزمة تعطل المولدات الكهربائية في المستشفى دخلت مرحلة غاية في الخطورة، بعد توقف عمل مولد الاحتياط الرابع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي حول تداعيات أزمة توقف عمل المولدات الكهربائية المتهالكة على الأقسام الحيوية في المستشفى، اليوم الأحد.

ونوه أن «المولدات الاحتياطية متهالكة»، قائلًا إنها «تعمل منذ أكثر من عام، ولا تلبي الاحتياج اليومي للأقسام الحيوية بالمستشفى».

وأشار إلى أن «توقف عمل غرف العمليات بالمستشفى بعد خروج المولد الاحتياطي الرابع عن الخدمة».

وقال إن «أقسام الكلى الصناعية وحضانة الأطفال والعناية المركزة والمختبر مهددة بالتوقف عن العمل جراء تفاقم الأزمة».

وذكر أن الحاجة إلى الكهرباء في تلك الأقسام الحيوية تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة، منوهًا أن «التدخلات الهندسية والفنية التي تقوم بها الفرق المختصة أصبحت دون جدوى، بسبب تهالك المولدات ونقص قطع الغيار».

وأوضح أن «مستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة الوسطى، والذي يقدم الخدمة لنحو نصف مليون نسمة من أبناء المحافظة ونازحين».

ووجه مناشدة عاجلة إلى الجهات المعنية كافة التدخل الفوري؛ لتعزيز امدادات الطاقة الكهربائية للمستشفى، من خلال الربط المباشر، وإدخال مولدات كهربائية جديدة.