الاحتلال الإسرائيلي يشرع في هدم مطعم بالقدس

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في هدم مطعم بمنطقة باب العامود، في مدينة القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا ) عن مصادر محلية قولها إن "طاقماً تابعاً لبلدية الاحتلال في القدس، أحضر صباحاً آلية وشرع بهدم مطعم "العايد"، الكائن في حي المصرارة، بمنطقة باب العامود".

وأشارت إلى أنه خلال قمع وقفة احتجاج للأهالي على عملية الهدم، اعتدت قوات من شرطة الاحتلال على شاب مقدسي من قرية العيسوية.

ووفقا لإحصاءات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الماضي 588 منشأة فلسطينية، ما تسبب بتضرر أكثر من 840 شخصا، من بينهم أكثر من 400 طفل.