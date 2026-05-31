إندونيسيا تمضي قدما في خططها لمركزة صادرات السلع الرئيسية

تمضي إندونيسيا قدما في خططها لمركزة صادرات السلع الرئيسية، اعتبارا من الأول من يونيو، مما يلقي بظلال من عدم اليقين على منتجي الموارد الطبيعية.

وقال وزير التنسيق الاقتصادي ايرلانجا هارتارتو في مؤتمر صحفي في جاكرتا اليوم الأحد إنه من المتوقع أن يبدأ منتجو الفحم وزيت النخيل وسبائك الحديد في تقديم وثائق تتعلق بالتصدير إلى شركة بي.تي داناتارا سومبيردايا الإندونيسية المملوكة للدولة، والتي تأسست حديثا، اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف أن الشركة وهي وحدة تابعة لصندوق الثروة السيادي دانتارا ستتولى أنشطة تصدير خاصة، في سبتمبر أو بحلول الأول من يناير.

يأتي الإعلان وسط حالة من عدم اليقين تخيم على قطاع الموارد الطبيعية في إندونيسيا بعد الإعلان عن خطة المركزية في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من أن التفاصيل المتاحة محدودة.



