أزمة تأشيرات تمنع منتخب جنوب إفريقيا من السفراستعدادا لكأس العالم

فشلت بعثة منتخب جنوب إفريقيا في التوجه إلى المكسيك، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم، بعد أزمة مفاجئة تتعلق بالتأشيرات عطلت سفر الفريق.

وكان من المقرر أن يغادر المنتخب الجنوب إفريقي صباح الأحد على متن طائرة خاصة متجهًا إلى مدينة مكسيكو سيتي للدخول في معسكره التحضيري قبل انطلاق البطولة، إلا أن المشكلة حالت دون إتمام الرحلة في موعدها.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، فإن الفريق يواجه أزمة في استخراج التأشيرات الخاصة ببعض اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، وهو ما تسبب في تأجيل السفر بشكل اضطراري.

وجاء بيان الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم على النحو التالي :

"لم تتمكن بعثة منتخب جنوب إفريقيا من السفر صباح اليوم إلى أمريكا الشمالية كما كان مخططا بسبب عقبات تتعلق بالتأشيرات الخاصة ببعض اللاعبين والمسؤولين.

سنعمل على مدار الساعة لضمان سفر الفريق إلى مدينة مكسيكو سيتي في أقرب وقت ممكن.

وفي هذه الأثناء سيواصل منتخب الأولاد تدريباته في جوهانسبرج حتى حل الأزمة والسفر إلى المكسيك.

ونؤكد التزامنا بضمان استمرار تحضيرات الفريق للبطولة وفق المسار المخطط له.

سيعقد الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم اجتماعًا طارئًا مساء يوم الأحد 31 مايو 2026، وسيتم إبلاغ الشعب الجنوب إفريقي بأي مستجدات إضافية بعد انتهاء الاجتماع."

وأفادت شبكة SABC Sport بأن الأزمة تسببت في تأخير سفر أكثر من 20 فردًا من البعثة، معظمهم من اللاعبين، بسبب تأخر إصدار التأشيرات.

ومن المنتظر أن تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، فيما يقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى إلى جانب المكسيك والتشيك وكوريا الجنوبية.