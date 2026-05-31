مقتل مسلحين من حركة طالبان الباكستانية وأفغانيين اثنين في عملية عسكرية في باكستان

قتل مواطنان أفغانيان إلى جانب أعضاء من فصيل تابع لحركة طالبان الباكستانية، خلال عملية عسكرية في شمال غرب باكستان، طبقا لتقرير من صحيفة دون الباكستانية.

وأضاف التقرير، أن المسلحين قتلوا خلال عمليات أمنية تم تنفيذها أمس الأول الجمعة وأمس السبت، في منطقة دارا آدم خيل، في إقليم خيبر باختونخوا.

واستهدفت العملية مقاتلين لهم صلة بفصيل طارق جيدار التابع لحركة طالبان الباكستانية.

وتواصل قوات الأمن الباكستانية العمليات في المنطقة في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الجماعات المسلحة.

وكثفت السلطات الباكستانية العمليات ضد الإرهاب في الأشهر الأخيرة، في أعقاب سلسلة من الهجمات على أفراد الأمن والمدنيين، لاسيما في إقليم خيبر باختنونخوا ومناطق حدودية مجاورة. ويقول مسئولون إن شبكات من المسلحين تواصل العمل في مناطق نائية بالقرب من حدود أفغانستان.