ألمانيا: كتلة الاشتراكيين تتمسك بتنفيذ الإصلاح المتفق عليه لبرنامج دعم الطلاب

تتمسك الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بالإصلاح المتفق عليه لبرنامج الحكومة الاتحادية لدعم الطلاب.

يذكر أن الحكومة الاتحادية في ألمانيا تتكون من ائتلاف يجمع بين الاتحاد المسيحي (الذي يرأسه المستشار فريدريش ميرتس) والحزب الاشتراكي (الذي يرأسه وزير المالية لارس كلينجبايل). ويتكون الاتحاد المسيحي بدوره من حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

ووجهت كتلة الحزب الاشتراكي انتقادات حادة لتصريحات وزيرة البحث العلمي دوروتيه بير (من الحزب المسيحي البافاري)، التي أدلت بتصريحات تخالف ما تم الاتفاق عليه بين طرفي الائتلاف. وقالت فيبكه إسدار نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي:" بما أن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي تؤيد بالإجماع تنفيذ إصلاح قانون الدعم الطلابي لصالح الكوادر الفنية المستقبلية، فإن تصريحات دوروتيه بير خاطئة بكل بساطة وغير دقيقة".

وأضافت إسدار:"تفاهمت كتلتا الائتلاف الحاكم على إصلاح القانون الاتحادي لدعم التعليم بما يوفر مزيداً من المرونة، ويحد من البيروقراطية، ويتضمن زيادة بدل السكن والمخصصات الأساسية (للدعم)" وأكدت إسدار أن هذا التفاهم يستند إلى اتفاق الائتلاف الحكومي ولا يزال سارياً، وأردفت:" لقد تم بالفعل تأمين التمويل بالتعاون مع وزير المالية لارس كلينجبايل".

وكانت وزيرة البحث العلمي بير صرحت في وقت سابق لمجموعة "فونكه" الإعلامية بأنها لم تعد تتوقع إقراراً سريعاً لإصلاح نظام الدعم الطلابي. وقالت: "وزارتي اتخذت جميع الأسس اللازمة للإصلاح، ونحن ملتزمون أيضا بالجدول الزمني، لكنني سمعت أيضاً أن كتلتي الائتلاف الحاكم لم تعودا تدعمان الإصلاح". كما أبدت الوزيرة تفهماً لاحتمال وقف المشروع.

وردت إسدار قائلة: "أنصح الاتحاد المسيحي بشدة بعدم التسبب في الفوضى هنا والالتزام بما تم الاتفاق عليه بصورة مشتركة بعد مفاوضات مكثفة وبنّاءة". وأضافت أن التراجع الأحادي عما تم الاتفاق عليه سيضر بمكانة ألمانيا كمركز للأعمال، مشيرة إلى أن ألمانيا تحتاج إلى كوادر شابة مؤهلة، كما سيضر بالائتلاف الحكومي وبالثقافة الديمقراطية بشكل عام.

وكان الطرفان تعهدا في اتفاق الائتلاف بتحديث القانون الاتحادي لدعم التعليم عبر "إصلاح موسع". وفي المرحلة الأولى، كان من المقرر رفع بدل السكن المخصص للطلاب الذين لا يعيشون مع ذويهم من 380 يورو حالياً إلى 440 يورو شهرياً، اعتباراً من الفصل الدراسي الشتوي المقبل.