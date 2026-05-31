الشرطة الكينية تتعرف على هوية 7 طالبات تسببن في اندلاع حريق بمدرسة داخلية للفتيات

في أعقاب وقوع حريق مميت في مدرسة داخلية للبنات في كينيا، حددت الشرطة الكينية اليوم الأحد هوية 7 طالبات تسببن في اندلاع الحريق، وذلك من خلال كاميرات المراقبة بالمدرسة.

ولم تصدر معلومات بعد بشأن الدوافع المحتملة. وقد أسفر الحادث عن وفاة 17 طالبة وإصابة العشرات في الحريق الذي اندلع مساء الأربعاء الماضي.

قد بدأ الحريق في الطابق الأول من مبنى سكن الطالبات.

وخلال التحقيقات بشأن سبب الحادث، عثر خبراء السلامة من الحرائق على دليل على أن شيئا ما أدى إلى تسريع الاشتعال.

وتوصلت إدارة التحقيقات الجنائية إلى أنه تم تحديد هوية السبع طالبات من خلال تحليل صور كاميرات المراقبة.

وتم احتجاز 6 منهن باعتبارهن مشتبه بهن، وتم تسليم السابعة لوالديها، وسيتم إلقاء القبض عليها الآن.