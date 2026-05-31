رئيس وزراء مالطا أبيلا يستعد لولاية جديدة بعد اعتراف المعارضة بالهزيمة في الانتخابات

أعلن حزب العمال الحاكم في مالطا فوزه في الانتخابات العامة في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء روبرت أبيلا في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدم حزبه على الحزب الوطني المحافظ "لقد صنعنا التاريخ بالفوز للمرة الرابعة على التوالي".

وأضاف أبيلا أنه يريد أن يكون رئيسا للوزراء لجميع مواطني مالطا.

وقال زعيم المعارضة، أليكس بورج من الحزب الوطني المحافظ في رسالة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي إنه اتصل بأبيلا ليعترف بالهزيمة ويتمنى له التوفيق.

وقال بورج "لقد قال الشعب كلمته ويجب أن نحترم إرادته" وأضاف أنها ليست النتيجة التي كان يأملها، لكنه شدد على أنه لا ينبغي لأحد أن يندم على التصويت لحزبه.

ولا يزال من غير الواضح حجم الفارق بين الحزبين، حيث من المتوقع الانتهاء من فرز الأصوات في وقت لاحق اليوم الأحد. وطبقا لأرقام رسمية، بلغت نسبة المشاركة أكثر من 87% .