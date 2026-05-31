كبير المفاوضين الإيرانيين: لا نثق في وعود أمريكا ولا اتفاق حتى تتحقق مصالح أمتنا

قال كبير المفاوضين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن طهران لن تؤيد أي اتفاق ما لم تتأكد من الحصول على حقوق الشعب الإيراني بالكامل، وذلك في سياق حديثه عن المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، أضاف قالبياف، في تصريحات اليوم الأحد: «جنود ميدان الدبلوماسية لا يثقون بأي أقوال أو وعود من العدو، وما يهمنا هو النتائج والإنجازات الملموسة التي يجب تحقيقها».

واستطرد، قائلاً إن «ضمان هذا النهج هو أرواحنا التي نحملها على أكفّنا من أجل تقديمها للشعب الإيراني»، بحسب تعبيره.

واتسمت التطورات على صعيد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران على مدار الساعات الماضية بالتناقض الشديد على مستوى التقارب في وجهات النظر التي من شأنها أن تصل بالجانبين إلى اتفاق سلام.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده قريبة من إبرام اتفاق جيد مع الجانب الإيراني، لافتًا إلى أنه «إذا لم يكن جيدًا فسيلجأ ثانية إلى الخيار العسكري ووزارة الحرب»، على حد قوله.

كما شدد ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» بثت، اليوم الأحد، على أنه يفضل الخيار الدبلوماسي، لأن توقيع اتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل فوري.

وأوضح أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي الإيراني. وتابع: «يجب فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور وينبغي منع طهران نهائيا من حيازة أي سلاح نووي».

ورأى أن الولايات المتحدة تحصل على ما تريده من الإيرانيين ببطء وثبات. وقال: «إذا لم يتحقق ذلك فسننهي الصراع بطريقة مختلفة تمامًا».

إلا أنه أقر بأن «الأمر يستغرق وقتًا لأن الإيرانيين مفاوضون متمرسون»، على حد وصفه. لكنه شدد على أنه ليس في عجلة من أمره. كذلك أوضح أن طهران وافقت بالفعل على عدم تطوير أو شراء سلاح نووي.