السياسي النيجيري بيتر أوبي يعلن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية

من المقرر أن يترشح السياسي النيجيري بيتر أوبي في الانتخابات الرئاسية المقررة في يناير المقبل، مما يضمن عدم تفكك المعارضة مجددا أمام الرئيس النيجيري بولا تينوبو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي المعارض أعلن ترشيح أوبي في الانتخابات المقبلة، بعدما حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2023 بعدما تغلب عليه تينوبو بفارق ضئيل.

وفي خطاب قبوله للترشح، تعهد أوبي بالتغلب على انعدام الأمن ومضاعفة تغطية التأمين الصحي و " الاستثمار بقوة في المدارس والمدرسين والتكنولوجيا والتدريب المهني".