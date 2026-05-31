زيلينسكي يعلن تسلم أوكرانيا منصة إطلاق صواريخ دفاع جوي من ألمانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن بلاده تسلمت، منصة إطلاق جديدة لمنظومة الدفاع الجوي آيريس تي من ألمانيا، وطلب مزيداً من ذخائر الدفاع الجوي.

وكتب زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام: نحتاج أيضاً صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي حتى تتوفر لدينا قدرات كافية لصد الهجمات الروسية، وفقا لوكالة "رويترز".

ميدانيا، شنت أوكرانيا، أمس، هجوما بطائرات بدون طيار (درون) على مستودع تخزين يقع بالقرب من مدينة تاجانروج في جنوب البلاد، وتطل على بحر آزوف، وعلى مصفاة نفط في ساراتوف الواقعة على نهر فولجا، بحسب ما ورد في تقارير صدرت أمس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأكدت السلطات الروسية وقوع الهجمات، التي تناقلتها وسائل إعلام أوكرانية أيضا. ويبدو أن الهجمات قد أدت إلى تداعيات خطيرة في ساراتوف، بحسب ما ظهر في صور تم تداولها على الإنترنت.

في المقابل، قالت السلطات الروسية، اليوم، إن طائرات درونز أطلقتها أوكرانيا استهدفت منشآت للطاقة والتصنيع في عدة ‌مناطق روسية خلال الليل، في حملة متصاعدة من الضربات على البنية التحتية.

وقال رومان بوسارجين حاكم منطقة ساراتوف على تطبيق تيليجرام إن أضرارا لحقت "بالبنية التحتية المدنية" في ⁠المنطقة التي تقع على نهر الفولجا وتضم عددا من مصافي النفط التي تعرضت لهجمات أوكرانية متكررة في السنوات القليلة الماضية.