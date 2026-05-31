نتنياهو يوجه بتعميق تمركز الجيش في معاقل حزب الله شمال نهر الليطاني

وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بتعميق تمركز الجيش في معاقل حزب الله شمال نهر الليطاني في لبنان.

وقال في تصريحات، نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق العمليات في لبنان.

وأشار إلى أن «القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني، واحتلت مرتفعات الشقيف»، معقبًا: «كسرنا حاجز الخوف. ونعمل بنشاط على جميع الجبهات؛ في سوريا، وغزة، ولبنان، وأنشأنا أحزمة أمنية خارج حدودنا لحماية مجتمعنا».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إحكام سيطرته على قلعة الشقيف الإستراتيجية، الواقعة على مرتفع حاكم يشرف على نهر الليطاني ووادي السلوقي، في خطوة تعكس تحولا ميدانيا لافتا في مسار العمليات جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن السيطرة على الموقع جاءت عقب اشتباكات ميدانية، مدعومة بغطاء ناري مكثف من القوات البرية والجوية، فيما نشر صورا لجنوده قرب القلعة الأثرية العائدة إلى زمن الحملات الصليبية، والتي سبق أن حذّر وزير الثقافة اللبناني من خطر تعرضها لقصف مباشر.

كما أعلن الجيش إطلاق عمليات عسكرية واسعة في مناطق جديدة بجنوب لبنان، بذريعة استهداف البنية التحتية لحزب الله وعناصره المسلحة.

وذكر أن قوات من لواء جولاني واللواء السابع ولواء جفعاتي تشارك في العمليات تحت قيادة الفرقة 36، مشيراً إلى أن النشاط العسكري يشمل مرتفعات الشقيف (البوفور) ومنطقة وادي السلوقي.

وجاءت الخطوة بعد إنذارات إسرائيلية لسكان عدد من القرى الجنوبية بالإخلاء، وفي أعقاب اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث الرد على التصعيد الأخير من جانب حزب الله.