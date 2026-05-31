الصحة اللبنانية: 13 مصابا من طاقم مستشفى جراء غارة إسرائيلية على محيطه بمدينة صور

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 13 من العاملين في مستشفى حيرام بمدينة صور، إثر غارة إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى، ما أسفر أيضًا عن أضرار جسيمة في المبنى.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة، في بيان، أن الغارة أصابت المنطقة الملاصقة للمستشفى، متسببة في أضرار إضافية للمرفق الصحي الذي سبق أن تعرض لأضرار نتيجة اعتداءات سابقة.

وأشادت الوزارة بصمود الطاقم الطبي واستمراره في تقديم الخدمات الصحية للسكان رغم المخاطر، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، ويبرر كل طرف هجماته بما يقول إنها انتهاكات يرتكبها الطرف الآخر.

ويأتي هذا التصعيد الجديد، في وقت تخوض الولايات المتحدة مفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع إيران التي تشترط وقف الحرب في لبنان.

وفيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن قواته عبرت نهر الليطاني الواقع على بُعد نحو 30 كيلومترًا من الحدود، وأن جزءًا كبيرًا من جنوب لبنان أصبح منطقة قتال، اتهم رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إسرائيل، بتصعيد هجماتها وتنفيذ سياسة «الأرض المحروقة».

وبالمجمل، أدّت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب في 2 مارس إلى مقتل 3371 شخصًا.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، مقتل جندي بمسيرة أطلقها حزب الله ما يرفع إلى 25 عدد قتلاه منذ بدء الحرب، وهم 24 عسكريًا ومتعهد مدني.



