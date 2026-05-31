تقرير: 4 نواب على الأقل من اليسار الجديد باليونان سيغادرون الحزب ويسعون للانضمام إلى تسيبراس

من الواضح أن هناك أربعة نواب على الأقل من أصل 11 نائبا في حزب "اليسار الجديد" باليونان، سوف يصيرون مستقلين الأسبوع المقبل، وهو ما يعني أن الحزب لن يكون كتلة برلمانية مستقلة، حيث سينخفض ​​عدد أعضائه إلى أقل من الحد الأدنى المطلوب، وهو 10 نواب.

وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الأحد، بأن الخطوة تأتي في سياق النزاع داخل الحزب بشأن ما إذا كان سيتم اتباع رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس في تشكيله الجديد، "تحالف اليسار اليوناني"، الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء الماضي.

وبينما تصر قيادة حزب "اليسار الجديد" على أن الحزب سيستمر في مسيرته المستقلة، يدرك معظم نوابه حقيقة أن استطلاعات الرأي تُظهر باستمرار فشلهم في دخول البرلمان بعد إجراء الانتخابات المقبلة المقررة في مطلع عام 2027.

ومن جانبه، قال جيورجوس ليكوبانتيس، المتحدث باسم الحزب، إن"اليسار الجديد سيواصل مسيرته".