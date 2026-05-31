تايوان تدين طرد الصين لمراسل نيويورك تايمز بعد مقابلة تم أجراؤها مع الرئيس لاي

أدان مكتب الرئاسة في تايوان، اليوم الأحد، الصين، بسبب قيامها بطرد مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" من بكين، عقب مقابلة أجرتها الصحيفة الأمريكية مع الرئيس لاي تشينج تي، حيث قال مكتب الرئاسة إن الخطوة تسلط الضوء على "قمع بكين لحرية الصحافة، وتهديدها لوسائل الإعلام الدولية".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، عن المتحدثة باسم مكتب الرئاسة، كارين كو، قولها في بيان لها، اليوم الأحد، إن تايوان لاحظت سلسلة من الحوادث الأخيرة التي استخدمت فيها بكين أساليب مماثلة "لتهديد وسائل الإعلام والصحفيين الدوليين والضغط عليهم".

وأضافت: "لا يتعلق هذا الأمر بحرية الصحافة وحرية التعبير فحسب، ولكن يشمل أيضا سلامة الصحفيين"، مشيرة إلى أن "تايوان وشركاءها المعنيين يولون اهتماما كبيرا بالوضع".