بحرية الحرس الثوري: عبور 28 سفينة مضيق هرمز خلال 24 ساعة

أعلنت العلاقات العامة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، صباح الأحد، عبور 28 سفينة مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، أضافت في بيان مقتضب، أن السفن عبرت مضيق هرمز بعد الحصول على التراخيص اللازمة، وبالتنسيق مع القوات البحرية للحرس الثوري التي تولت تأمين عبورها.

والسبت، قال الجيش الإيراني إنه يدير مضيق هرمز بشكل كامل، محذرًا من أن إحداث اضطراب في حركة الملاحة وتعطيلها، ستكون هدفًا مباشرًا للقوات المسلحة الإيرانية.

جاء ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، إنه يجب على إيران «أن توافق على ألا تمتلك أبدا سلاحا أو قنبلة نووية».

وشدد ترامب على ضرورة «فتح مضيق هرمز فورًا» دون فرض أي رسوم أو قيود على حركة الملاحة فيه، قائلًا إن الألغام التي زرعتها إيران في الممر المائي يجب «إزالتها».

وأشار ترامب إلى أن الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية سيُرفع في إطار مذكرة التفاهم، التي يجري التفاوض بشأنها حاليا من خلال وسطاء.

وقال مقر خاتم الأنبياء المركزي، التابع للجيش الإيراني، السبت، في بيان، إن «إدارة مضيق هرمز تتم باقتدار كامل من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية»، حسبما أوردت وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء.

وحذّر البيان «من أن أي إجراءات تقوم بها السفن الحربية بهدف التدخل في إدارة مضيق هرمز، أو إحداث اضطراب في حركة الملاحة وتعطيلها، ستكون هدفًا مباشرًا للقوات المسلحة الإيرانية».

ويعتبر الجانبان الأمريكي والإيراني أن التوصل إلى اتفاق بشأن الملاحة عبر مضيق هرمز خطوةً أولى، بعد ثلاثة أشهر من الشلل الذي أصاب هذا الممر الحيوي، وتسبب في ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام والسلع الأخرى.

ويصر ترامب على حرية الملاحة الكاملة من دون عوائق، بينما تواصل إيران التأكيد على حقها في إدارة حركة المرور عبر الممر المائي الدولي بالتنسيق مع سلطنة عُمان.

ووفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، تم حتى 29 مايو تحويل مسار 115 سفينة تجارية، لضمان عدم دخول أي حركة تجارية إلى الموانئ الإيرانية أو خروجها منها.

في حين قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيت، في تصريحات، السبت: «إن الإيرانيين يريدون القول إنهم هم من يسيطرون على مضيق هرمز، ولكننا نحن من يسيطر عليه».