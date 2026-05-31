سموتريتش يشيد باحتلال قلعة الشقيف جنوبي لبنان ويجدد تحريضه على قصف بيروت

• وزير المالية الإسرائيلي المتطرف دعا إلى تدمير 10 مبان في العاصمة اللبنانية مقابل كل طائرة مسيرة مفخخة يطلقها "حزب الله"

أشاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، باحتلال قلعة الشقيف جنوبي لبنان، وجدد تحريضه على قصف العاصمة بيروت.

جاء ذلك في تدوينة له على منصة شركة "إكس" الأمريكية، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع يسرائيل كاتس احتلال المنطقة الاستراتيجية.

وقال سموتريتش إن "أمن إسرائيل يُعزز بالقوة لا بالاستسلام والانسحابات"، معتبرا أن العودة إلى قلعة الشقيف تمثل "تصحيحا لأخطاء وطنية قديمة".

وتعد قلعة الشقيف من أبرز المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان. وكانت القوات الإسرائيلية انسحبت منها عام 2000 مع إنهاء وجودها في ما عُرف بـ"الشريط الأمني"، الذي أقامته في جنوب البلاد بين عامي 1982 و2000، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وجدد الوزير الإسرائيلي دعوته إلى تصعيد الهجمات على لبنان، قائلا إنه "مقابل كل طائرة مسيّرة مفخخة يجب أن تُسقط (تُدمر) عشرة مبانٍ في بيروت".

كما اعتبر أن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000 أسهم في تعاظم قوة "حزب الله"، مؤكدا دعمه لسياسة تقوم على "السيطرة الدائمة على الأرض" واستخدام القوة العسكرية.

وأقر الوزير الإسرائيلي بأن "أثمان الحرب باهظة" لكنهها "ضرورية لأمن إسرائيل ومستقبلها".

وختم تدوينته بالقول: "أؤكد مجددا: مقابل كل طائرة مسيّرة مفخخة، يجب أن تسقط عشرة مبان في بيروت. يجب على إسرائيل أن تغيّر قواعد المعادلة".

وأصبحت مسيرات "حزب الله"، والتي يرد من خلالها على خروقات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار، مصدر قلق لإسرائيل، حيث وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، ودعا الجيش إلى إيجاد حل، لكن الخطر ما يزال متواصلا.

ويأتي توسيع "حزب الله" نطاق هجماته تجاه شمالي إسرائيل، ردا على خروقات جيشها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو المقبل.

في وقت سابق الأحد، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش وسّع عملياته البرية في لبنان، وعبر نهر الليطاني وسيطر على مرتفعات البوفور (قلعة الشقيف)، واصفا إياها بأنها من أهم النقاط الاستراتيجية للدفاع عن بلدات الجليل شمالي إسرائيل.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن قواته سيطرت على قلعة الشقيف ووادي السلوقي في جنوب لبنان، في عملية بدأت قبل عدة أيام وهدفت، بحسب بيانه، إلى تدمير ما ادعى أنها بنى تحتية لـ"حزب الله" وتوسيع خط الدفاع الأمامي.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و371 شهيدا و10 آلاف و129 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.



