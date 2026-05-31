مسئول: لا إصابات بفيروس إيبولا في ليبيا

أكد نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، إبراهيم الدغيس، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس إيبولا في ليبيا ولا في بقية دول شمال أفريقيا.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" اليوم الأحد عن الدغيس قوله إن المرض عاد للظهور مُجدّدًا في بؤر انتشاره الرئيسة، لا سيما في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وعادة ما ينحصر في بعض الدول الأفريقية الأخرى مثل غينيا وليبيريا وسيراليون.

وأشار الدغيس إلى أن إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي مرض إيبولا حالة طوارئ صحية عامة، يٌثير قلقًا دوليًّا.

وكان مركز مكافحة الأمراض نفى، قبل أسبوع، تسجيل أي حالة مؤكدة أو مشتبه بإصابتها بمرض إيبولا داخل ليبيا، مؤكدًا أن الوضع الوبائي في البلاد لا يزال مستقرًا.

وأوضح المركز ، في بيان، أن فرقه في حالة تأهب ومتابعة مستمرة مع تعزيز إجراءات المراقبة الصحية ورفع درجة الجاهزية لرصد أي حالة اشتباه والتعامل معها وفقاً للإجراءات الفنية المعتمدة.