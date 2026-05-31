فصائل المقاومة الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه المسعورة على غزة عبر القتل والمجازر

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم، إن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من فاشية وإجرام وتوحش دموي متواصل يشكل انقلاباً على التفاهمات الدولية وبنود الاتفاق.

وأكدت الفصائل في بيان لها، الأحد، أن هذا يفرض على الجميع من وسطاء وضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار إلزام العدو بتنفيذ كافة الاستحقاقات المطلوبة منه، ثم الانتقال لمناقشة المرحلة التالية من الاتفاق، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وأشارت إلى أن العدو يواصل حربه المسعورة على قطاع غزة عبر القتل والاغتيالات والمجازر والمذابح واستهداف رجال الشرطة الفلسطينية، وحصار ظالم، وتصاعد سياسة التجويع والضغط العسكري الدائم لإبقاء قطاع غزة في حالة إنهاك دائم.

وشددت على أن ذلك "يكشف أننا أمام سياسة وخطة صهيونية ممنهجة تهدف لإخضاع شعبنا في غزة ودفعه إلى الهجرة، وإطالة المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار للتهرب من تنفيذ الالتزامات السياسية والعسكرية والاستحقاقات الواجب تنفيذها من الكيان الصهيوني".

وأكدت أن خريطة نيكولاي ميلادينوف لإدارة غزة تمثل ابتزازًا سياسياً وإنسانياً، إذ تربط المساعدات والوقود والإعمار بنزع سلاح المقاومة، وتحاول وضع لجنة التكنوقراط في مواجهة الشعب الفلسطيني، بما يعمق الانقسام ويهدد بتفجير صراع داخلي يخدم العدو الصهيوني ويشرعن جرائمه.



