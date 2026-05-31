فرض حظر تجول قرب مركز لاحتجاز المهاجرين في نيوجيرسي

فرضت السلطات الأمريكية حظر تجول ليلي في محيط مركز لاحتجاز المهاجرين بولاية نيوجيرسي، على خلفية تصاعد التوتر بين محتجين وقوات الأمن.

وتتواصل الاحتجاجات أمام مركز "ديلاني هول" في مدينة نيوارك، والتي اندلعت بالتزامن مع إضراب عن الطعام ينفذه مهاجرون محتجزون داخل المنشأة منذ 22 مايو/أيار، احتجاجا على ما يصفونه بظروف احتجاز غير إنسانية.

وتدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع، فيما شهدت الاحتجاجات أيضا حضور مجموعة صغيرة مؤيدة لسياسات الهجرة الحكومية رفعت شعارات ولافتات داعمة.

وقال رئيس بلدية نيوارك راس باراكا، مساء السبت، إن حظر التجول سيطبق كل يوم من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا حتى إشعار آخر، مشيرا إلى توقيف عدد من الأشخاص وضبط أسلحة بحوزة بعضهم.

من جانبها، أصدرت حاكمة ولاية نيوجيرسي ميكي شيريل، تعليمات بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية حول المركز، داعية المحتجين إلى تجنب التصعيد وعدم إعطاء مبررات لتوسيع عمليات إدارة الهجرة والجمارك.

في المقابل، نفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الاتهامات المتعلقة بسوء المعاملة ونقص الرعاية الصحية داخل المنشأة، مؤكدة توفير ثلاث وجبات يوميا وخدمات الرعاية الطبية وإمكانية الوصول إلى الإجراءات القانونية للمحتجزين.

ويُحتجز في مركز "ديلاني هول" نحو 300 مهاجر، وسط استمرار الجدل بشأن أوضاع الاحتجاز داخل المنشأة.