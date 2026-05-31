سلاح الجو الأمريكي ينقل وحدة تشغيل طائرات جلوبال هوك من جوام إلى طوكيو

ذكر مسؤولون بوزارة الدفاع اليابانية أنه سيتم نقل وحدة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تشغل طائرات مراقبة بدون طيار من طراز جلوبال هوك، من قاعدة أندرسن في جوام إلى قاعدة يوكوتا الجوية في طوكيو، اعتبارا من هذا الصيف.

وأضاف المسؤولون أنه من المتوقع نقل ثلاث طائرات استطلاع بدون طيار طراز (آر.كيو-4 جلوبال هوك) وحوالي 150 فردا إلى القاعدة الجوية الأمريكية في غرب طوكيو على مراحل، بدون منشآت جديدة، مخطط لها لهذا الانتشار، حسب صحيفة جابان توداي اليوم الأحد.

وتتمتع الطائرات بدون طيار التي تحلق على ارتفاع عال ولديها القدرة على التحمل لفترات طويلة، بإمكانية للمراقبة على نطاق واسع وجمع المعلومات الاستخباراتية من مدى بعيد.

وقد تم نشر تلك الطائرات سابقا بشكل مؤقت في قاعدة يوكوتا الجوية وقاعدة ميساوا الجوية في مقاطعة أوموري، شمال شرق اليابان.

ونقلت وزارة الدفاع اليابانية عن الجيش الأمريكي قوله إن عملية نقل الوحدة التابعة لسلاح الجو الأمريكي تهدف إلى تعزيز أنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة حول اليابان بتحسين الكفاءة التشغيلية وقدرات الاستجابة السريعة وسط البيئة الأمنية الإقليمية الحالية.



