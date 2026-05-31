الأحد 31 مايو 2026 12:14 م القاهرة
إصابة طفلين وجِدهما بعقر كلب ضال في مدينة الصالحية الجديدة بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 31 مايو 2026 - 12:01 م | آخر تحديث: الأحد 31 مايو 2026 - 12:01 م

تعرض طفلان وجدهما لهجوم من كلب ضال بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ،إخطارا يفيد بوصول كل من الطفل علي 4 أعوام مصاب بعقر في الرأس، وشقيقه "زين" 8 أعوام، مصاب بعقر في الظهر، وجدهما" علي 65 عاما، عامل، مصابًا بعقر في الذراع اليمنى، إلى مستشفى الصالحية الجديدة.

وبالفحص تبين أن المصابين تعرضوا لهجوم من كلب ضال أثناء سيرهم بأحد شوارع مدينة الصالحية الجديدة، ما أسفر عن إصابتهم.

تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، فيما تحرر المحضر رقم 3942 لسنة 2026 إداري الصالحية الجديدة.

