وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد باحتلال المزيد من الأراضي اللبنانية

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، باحتلال المزيد من الأراضي اللبنانية، بذريعة ما وصفه بـ«تهديدات حزب الله».

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، قال كاتس، إن الجنود الإسرائيليين سيبقون بقلعة الشقيف كجزء من المنطقة الأمنية في لبنان.

وأضاف: «نشن عمليات ضد آلاف المنازل والبنية التحتية لحزب الله في القرى الحدودية اللبنانية، وهذا يستند إلى مبدأ واضح: العدو لا يفهم إلا لغة واحدة - الاستيلاء على الأراضي وتدمير المنازل»، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته استولت على قلعة الشقيف الأثرية والاستراتيجية في جنوب لبنان، حيث وسع عملياته ضد «حزب الله».

وأضاف في تدوينة على قناته في «تلجرام»: «بتوجيه من رئيس الوزراء وتحت قيادتي، وسع الجيش عملياته في لبنان، وعبر نهر الليطاني، وسيطر على مرتفعات الشقيف، أحد أهم المواقع الاستراتيجية للدفاع عن بلدات الجليل (في شمال إسرائيل) والحفاظ على أمن جنودنا».

وسبق أن استخدمت إسرائيل القلعة كقاعدة عسكرية أثناء احتلالها لجنوب لبنان لمدة عقدين حتى العام 2000.

وأظهرت صور لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد، العلم الإسرائيلي فوق القلعة، وأعمدة دخان ترتفع في الجوار.

كما نشر جيش الاحتلال الاسرائيلي صورًا يظهر فيها جنوده قرب ما يبدو أنها قلعة الشقيف وهي قلعة أثرية تعود إلى زمن الحملات الصليبية، التي كان حذّر وزير الثقافة اللبناني من تعرضها لقصف مباشر.

واتخذت القوات الإسرائيلية قلعة الشقيف قاعدة لها خلال احتلالها جنوب لبنان الذي استمر عقدين وانتهى في عام 2000.