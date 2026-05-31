سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باستشهاد 929 مواطنًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر 2025.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، أوضحت المصادر، أن من بين الشهداء 247 طفلًا و191 امرأة، ما يعكس استمرار استهداف المدنيين.

وأضافت أن شهر أبريل الماضي كان الأكثر دموية منذ بدء الهدنة، إذ سُجل خلاله نحو 117 شهيدًا، مقارنة بـ79 شهيدًا في مارس، مؤكدة أن وتيرة القصف وارتفاع أعداد الضحايا تواصلت بشكل متسارع خلال شهر مايو الجاري.

وحذرت من أن القطاع الصحي يعيش أوضاعًا كارثية؛ نتيجة استمرار الحصار ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يفاقم معاناة المرضى والجرحى.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ234 تواليا، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف شرقي القطاع.

وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق شرقي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار قبالة سواحل مدينة غزة، وكذلك قبالة خان يونس، رافق ذلك إطلاق قنابل إنارة.

في حين أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة خان يونس ووسطها.