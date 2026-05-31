مقتل 5 أشخاص بعد انهيار خلال أنشطة تعدين غير قانونية في جنوب غرب الصين

لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب شخص واحد، عندما وقع انهيار خلال أنشطة تعدين غير قانونية في إقليم يونان جنوب غرب الصين في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وقالت السلطات المحلية إن الحادث وقع حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا في قرية بايوو في بلدة ناجو في إقليم يونان، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

وأطلقت إدارات الاستجابة للطوارئ والأمن العام ومكافحة الحرائق والصحة والموارد الطبيعية بسرعة عمليات إنقاذ، حيث أخرجت جميع الأفراد الستة المحاصرين ونقلتهم إلى المستشفى للعلاج.

وتوفي خمسة من الأشخاص الذين تم إنقاذهم متأثرين بجروحهم، على الرغم من الجهود الطبية. والناجي الآخر هو الآن في حالة مستقرة وتجاوز مرحلة الخطر التي تهدد حياته.



