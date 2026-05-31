سقوط شهيد متأثرا بجروحه في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد المواطن الفلسطيني سعيد فايز شمالي، اليوم الأحد، متأثرًا بجروحه التي أُصيب بها جراء قصف الاحتلال محيط سوق فراس وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن الشهيد كان قد أُصيب في القصف الذي استهدف المنطقة في وقت سابق، قبل أن يُعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ234 تواليا، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف شرقي القطاع.

وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق شرقي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار قبالة سواحل مدينة غزة، وكذلك قبالة خان يونس، رافق ذلك إطلاق قنابل إنارة.

في حين أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة خان يونس ووسطها.