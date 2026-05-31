شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منازل سكنية بجنوب لبنان

سقط شهداء وجرحى، اليوم الأحد، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل سكنية في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "غارات عدة شنها الطيران الحربي المعادي فجر اليوم على بلدة دير الزهراني - حي العرب، واسفرت عن سقوط شهداء".

ووفق الوكالة ، "عملت فرق الإنقاذ على انتشال بعض الجثث ولا يزال عدد من الاشخاص تحت الركام"، مشيرة إلى أن "الغارات استهدفت منازل سكنية حيث كان قاطنوها نياما. كما أدى العدوان إلى وقوع عدد من الإصابات ايضا".

ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، انذارا عاجلا إلى جميع السكان، جنوب نهر الزهراني بالإخلاء.

وتتواصل الهجمات شبه اليومية المتبادلة، والتي لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وبلغ عدد شهداء أحدث جولة من القتال بين إسرائيل وحزب الله أكثر من 3355 شهيدا، وجرى مؤخرا تمديد الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والسارية منذ 17 أبريل، لمدة 45 يوما إضافية.