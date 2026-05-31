تقرير: الحرس الثوري الإيراني يعلن اسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 1

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاع الجوي التابع له تمكن من إسقاط طائرة أمريكية مُسيّرة من طراز إم كيو1.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن طائرة مُسيّرة من طراز "إم كيو1" تابعة للجيش الأمريكي دخلت فجر اليوم الأحد إلى أجواء المياه الإقليمية الإيرانية بهدف تنفيذ عملية عدائية، إلا أنه تم رصدها على الفور واستهدفتها صواريخ منظومة الدفاع الجوي الحديثة التابعة للحرس الثوري، وتم إسقاطها.

وأعلنت قوات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني أن أجواء المياه الإقليمية للجمهورية الإيرانية تخضع لسيطرة كاملة، محذرةً من أن أي اعتداء سيُواجَه بحزم.