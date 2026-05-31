الهند تبحث سبل توسيع نطاق التعاون مع هولندا واستراليا في مجال الدفاع

بحثت الهند مع هولندا واستراليا سبل توسيع نطاق التعاون في مجال الدفاع.

جاء ذلك في تدوينة لوزارة الدفاع الهندية على منصة /إكس/ أوضحت خلالها أن وزير الدفاع الهندي "راجيش كومار سينج" اجتمع مع نظيرته الهولندية "ديلان يسيلجوز- تسيجيريوس" على هامش منتدى "حوار شانجريلا لعام 2026" في سنغافورة، وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين فى مجال الدفاع والتعاون العسكري الثنائي، بالإضافة إلى التعاون في مجال صناعات الدفاع، وأن ذلك يعكس تنامي الشراكة الاستراتيجية بين الهند وهولندا.

وأضافت الوزارة أن وزير الدفاع الهندي أجرى مباحثات أيضا مع وزيرة الدفاع الاسترالية "ميجان كين" وأنه تم خلال هذه المباحثات استعراض التقدم في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند واستراليا.

وأشارت وزارة الدفاع الهندية إلى أن الجانبين أكدا ضرورة استكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين في مجال الدفاع.