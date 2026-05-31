أنثروبيك تطرح إصدارا جديدا من نموذج أوبوس بأداة تدفق الأعمال الديناميكي الجديدة

أصدرت شركة أنثروبيك الإصدار الجديد من نموذج الذكاء الاصطناعي أوبوس 8ر4 الأكثر تطورا والمتاح للجمهور، في مختلف أنحاء العالم وبسعر مماثل لسعر الإصدار السابق من أوبوس.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الإصدار الجديد جاء بعد 41 يوما فقط من طرح الإصدار أوبوس 7ر4 وهي دورة تحديث أسرع بكثير من المعتاد لشركة أنثروبيك، مضيفا أن سبب هذا التحديث السريع قد يكون الاستقبال الفاتر الذي حظي به أوبوس 7ر4 الذي وجده بعض المستخدمين مخيبا للآمال.

كما شهدت الفترة الأخيرة إصدارات جديدة مهمة لنموذجي كودكس من شركة أوبن.إيه.آي وجيميني فلاش من جوجل، مما زاد الضغط على أنثروبيك لمواكبة التطورات.

يأتي أوبوس 8ر4 بنتائج قياسية متميزة كما هو متوقع، مع اهتمام خاص بكيفية تعامل النموذج مع البيانات غير الدقيقة أو غير المؤكدة.

وفي منشور الإطلاق، وجد المختبرون الأوائل لشركة أنثروبيك أن النموذج الجديد "أكثر قدرة على الإشارة إلى أوجه عدم اليقين في عمله وأقل ميلا لتقديم ادعاءات غير مدعومة" بالبيانات والأدلة.

تأكيدا لهذه النقطة، ذكرت شركة بريدج ووتر أسوشيتس للاستثمارات المالية في شهادتها أن أبرز ما يميز التحديث هو "قدرة أوبوس 8ر4 على التنبيه المسبقة على المشاكل المتعلقة بمدخلات ومخرجات التحليل، وهو أمر كانت النماذج الأخرى تغفله عادة وتترك للمستخدمين مهمة اكتشافه".

بالتزامن مع النموذج الجديد، أطلقت أنثروبيك خاصية "تدفق الأعمال الديناميكي"، والتي ستكون متاحة في مرحلة الاستخدام التجريبي. وتم تصميم هذه الأداة لمساعدة النماذج الأكبر حجما، مثل أوبوس، على إدارة المهام المعقدة عبر مئات من الوكلاء الفرعيين والتي تعمل بطريقة متوازية.

في الوقت نفسه لا تزال أنثروبيك تُؤجل إطلاق نموذجها الأكثر تطورا، ميثوس، بعد أن أثارت اختباراته الأولية في الشهر الماضي مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني. مع ذلك، أشارت الشركة في الإعلان عن طرح أوبوس 8ر4 إلى أن فترة اختبار ميثوس قد تنتهي قريبا، بمجرد استكمال الضمانات اللازمة لمنع إساءة استخدامه في أنشطة غير قانونية.



