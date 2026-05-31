حلفاء أمريكا يحذرون في مؤتمر دفاعي بسنغافورة من أن الانقسام يضعف الردع

في مؤتمر دفاعي رفيع المستوى اليوم الأحد، شدد حلفاء الولايات المتحدة على الحاجة إلى الوحدة، قائلين إنه مع تزايد تجاوز التهديدات للمناطق، يكون التعاون أكثر أهمية من أي وقت مضى، حتى مع زيادة انتقاد واشنطن لأصدقائها التقليديين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شديد اللهجة تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو) وجاءت تصريحاته في مؤتمر شانجريلا، في اليوم التالي لانتقاد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث مجددا الحلفاء في أوروبا الغربية في المنتدى لعدم تخصيص موارد كافية للدفاع.

وأشاد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي بنظيره الأمريكي لالتزامه تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لكن في نفس الوقت شدد على الحاجة المستمرة لتحالفات قوية عالميا.

وقال في المؤتمر الذي استضافه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "الانقسام يضعف الردع والوحدة تعزز الردع".

وأضاف "إذا ظهرت فجوات بين الولايات المتحدة وأوروبا والحلفاء الدول ذات التوجهات المماثلة، فإن قوى سوف تستغل تلك الفرصة، وسوف تتدخل حتما. يجب علينا منع حدوث مثل هذا الوضع. يجب أن نحافظ على استمرار تعاوننا. الآن هو الوقت المناسب لتعزيز تعاوننا بشكل أكثر قوة".



