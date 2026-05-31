شرطة دلهي: فككنا خلية إرهابية مدعومة من المخابرات الباكستانية على صلة بعالم الجريمة في مومباي

أفادت شرطة دلهي باعتقال ثمانية أشخاص خلال مداهمة السلطات الهندية لما وصفته بـ "الخلية الإرهابية المدعومة من جانب المخابرات الباكستانية، تربطها صلات واضحة بعالم الجريمة في مومباي والإرهابي الهارب شهزاد باتي".

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز"، اليوم الأحد، عن مسؤولين في الشرطة قولهم أمس، إن خلية خاصة تابعة لشرطة دلهي، قامت بالاعتقالات خلال عملية استمرت 17 يوما، في دلهي وماهاراشترا وجهارخاند.

وأوضح المحققون أنهم عثروا على أدلة تشير إلى وجود مؤامرة لتنفيذ هجمات بالقنابل اليدوية، وإطلاق النار على منشآت عامة ومواقع أمنية وأفراد في الشرطة في عدد من المدن، وتحديدا دلهي ومومباي.

وقال المفوض الخاص في الشرطة (التابع للخلية الخاصة)، أنيل شوكلا، إنه قد تم ضبط أربع قنابل يدوية ومسدسين من طراز "جلوك" مع 24 طلقة، بالإضافة إلى دراجتين ناريتين مسروقتين وهاتف محمول يحتوي على محادثات تدين المتهمين مع جهات اتصال تتخذ من باكستان ودبي مقرا لها.