فيما تتواصل المفاوضات عبر الوسطاء بين أمريكا وإيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قريبة من إبرام اتفاق جيد مع الجانب الإيراني، لافتاً إلى أنه "إذا لم يكن جيداً فسيلجأ ثانية إلى الخيار العسكري ووزارة الحرب"، على حد قوله.

كما شدد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بثت، اليوم الأحد، على أنه يفضل الخيار الدبلوماسي، لأن توقيع اتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل فوري.

وأوضح أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي الإيراني. وتابع: "يجب فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور وينبغي منع طهران نهائيا من حيازة أي سلاح نووي".

و رأى أن الولايات المتحدة تحصل على ما تريده من الإيرانيين ببطء وثبات. وقال: "إذا لم يتحقق ذلك فسننهي الصراع بطريقة مختلفة تماماً".

إلا أنه أقر بأن "الأمر يستغرق وقتاً لأن الإيرانيين مفاوضون متمرسون"، على حد وصفه. لكنه شدد على أنه ليس في عجلة من أمره. كذلك أوضح أن طهران وافقت بالفعل على عدم تطوير أو شراء سلاح نووي.

وجدد التأكيد على أن "المواجهة الحالية مثلت انتصارا كاملا للولايات المتحدة". واعتبر أنه يمكن وصف ما حدث خلال الحرب التي تفجرت في أواخر فبراير الماضي بأنه "تغيير للنظام الإيراني".

وتابع: "استهدفنا القيادات الإيرانية أكثر من مرة ومن تبقى من قادتهم أصبحوا أكثر عقلانية".

هذا ورأى أن إيران أضحت في موقف سيئ للغاية، قائلاً: "ليس لديها جيش وكل ما تملكه هو الإعلام المزيف".