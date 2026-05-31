كولومبيا تشهد انتخابات رئاسية يشوبها أعمال العنف

يتوجه الكولومبيون إلى مراكز الإقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد اليوم الأحد بعد حملة انتخابية شابتها التوترات وأعمال العنف.

ويحق لنحو 41 مليون شخص التصويت لاختيار خليفة للرئيس اليساري جوستافو بيترو، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثانية.

وطغت سلسلة من الهجمات بشكل متزايد على الحملة الانتخابية، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وجنود وضباط شرطة.

وذكرت صحيفة "إل تيمبو" أنه جرى نشر أكثر من 400 ألف جندي وضابط شرطة لمراقبة الانتخابات وتأمينها.

وقالت كريستين ويسمان، رئيسة مكتب كولومبيا لمؤسسة كونراد أديناور، وهي مركز أبحاث ألماني، إن كولومبيا تشهد حاليا "واحدة من أسوأ موجات العنف في السنوات الأخيرة".

ويترشح 14 مرشحا، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر وجود ثلاثة مرشحين بارزين بشكل واضح، حيث يترشح السناتور اليساري إيفان سيبيدا من الائتلاف الحاكم ضد السناتورة المحافظة بالوما فالنسيا من الدائرة المقربة من الرئيس الأسبق ألفارو أوريبي، في حين يترشح أيضا المحامي اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، وهو أمر مرجح وفقا لاستطلاعات الرأي الحالية، فستجرى جولة إعادة في 21 يونيو/حزيران.

وقد أظهرت الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس الماضي بالفعل عمق الاستقطاب في كولومبيا، ورغم أن ائتلاف بيترو اليساري أصبح القوة الأكبر في مجلس الشيوخ، لم يتمكن أي حزب من تحقيق أغلبية واضحة.

وهذا يعني أن الرئيس القادم سيواجه صعوبات على الأرجح في مفاوضات الائتلاف.

ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بعد إغلاق مراكز الاقتراع.