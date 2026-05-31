يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسا حارا على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، وأن يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، ووجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

أيضا يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر ومترين وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية/ شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3 أمتار، وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

العاصمة الإدارية 34 20

6 اكتوبر 34 20

بنهــــا 33 21

دمنهور 31 20

وادى النطرون 34 20

كفر الشيخ 32 18

بلطيم 31 19

المنصورة 32 19

الزقازيق 33 20

شبين الكوم 33 20

طنطا 32 19

دمياط 27 19

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 35 20

السويس 34 19

العريش 29 17

رفح 28 17

رأس سدر 35 23

نخل 32 17

كاترين 28 14

الطور 34 24

طابا 32 20

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 36 24

الاسكندرية 28 19

العلمين الجديدة 28 18

مطروح 27 18

السلوم 27 17

سيوة 37 20

رأس غارب 35 23

سفاجا 36 24

مرسى علم 36 25

شلاتين 35 24

حلايب 32 25

أبو رماد 34 25

مرسى حميرة 33 24

أبرق 32 23

جبل علبة 32 24

رأس حدربة 31 25

الفيوم 35 20

بني سويف 36 21

المنيا 36 22

أسيوط 37 22

سوهاج 38 24

قنا 39 24

الأقصر 39 25

أسوان 40 25

الوادى الجديد 38 21

أبوسمبل 39 25