قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد وعضو لجنه الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، إن الاقتصاد يمر بظروف استثنائية "عنيفة للغاية”، في ظل تعدد القنوات التي تنتقل عبرها الصدمات، مع غياب رؤية واضحة لأفق هذه الأزمات.

وأوضح "نافع" عبر برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة "TEN”، أمس الأحد، أن هناك قنوات تؤثر في معدلات التضخم، من بينها اضطراب الملاحة وسلاسل الإمداد والتوريد، التي لا تزال تعاني من صدمات ممتدة منذ الحروب التجارية، إلى جانب تقلبات سعر الصرف التي تؤثر بشكل مباشر على الدول النامية، فضلًا عن قنوات الديون.

وأشار إلى أن تكلفة خدمة الدين في مصر تصل إلى نحو 140% من الإيرادات، والحكومة أمام حيز مالي ضيق للغاية، مؤكدًا أن الحل الوحيد المتاح غالبًا على المدى القصير هو التقشف، إلا أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تزاوج التضخم مع شبح الركود، خاصة في ظل اقتصاد محفز بالاستهلاك.

وتابع أن خفض الإنفاق كإجراء تقشفي ينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو، في وقت تتأثر فيه الأنشطة الاقتصادية أيضًا بأزمات الطاقة، مثل تقليص ساعات العمل، مشيرًا إلى أن من بين الإجراءات التقشفية التي تم اتخاذها بالفعل، رفع أسعار بعض السلع التي تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا من تكلفتها.