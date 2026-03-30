قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، عن أزمة البترول في العالم إنه في خلال الشهر والنصف الماضيين حدث الغزو الأمريكي على فنزويلا والقبض على رئيسها، وسيطرت الولايات المتحدة الأمريكية على 3 ملايين برميل يوميًا من النفط، الذي كان يُصدر منهم إلى الصين حوالي مليون برميل يوميًا.

وأضاف "كمال" عبر برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير على قناة الشمس، أمس الأحد، أن أمريكا وإسرائيل ضربتا إيران، مما أدى إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي تنتج الدول المطلة عليه حوالي 20 مليون برميل يوميًا، منهم إيران كانت تصدر للصين مليون ونصف برميل بشكل يومي، لافتًا إلى أنه يتحدث عن 2.5 مليون برميل انقطعت عن الصين، وهو ما يمثل حوالي 20% من احتياجاتها.

وتابع أن أزمة الطاقة ينبغي أن تكون في طريقها للحل، لأنه لن يستطيع أحد استمرار الانقطاع لفترة طويلة، فمثلاً الهند قررت توقف الصناعات المعتمدة على الغاز والبترول لصالح صناعة الأسمدة، وهي 1.5 مليار نسمة والصين مثلها 1.5 مليار، ليصبح الإجمالي 3 مليارات، أي حوالي 40% من العالم، وانقطاع المواد البترولية عنهم يخلق مشكلة غذائية كبرى.

وأكد أن الطاقة أصبحت ليست رفاهية، وإنما هي كل شيء في الاقتصاد والحياة اليومية. ووارد أن ترتفع أسعار برميل النفط خلال الـ 10 أيام المقبلين، ثم تبدأ علامات التهدئة بحذر، لكنها لن تعود لمستويات ما قبل بداية الحرب، أي حوالي 70 دولارًا للبرميل.

وأردف أن هناك بعض المنشآت البترولية التي أصابها ضرر في قطر والإمارات والكويت، قد تقلل الإنتاج بمقدار 5 إلى 7 ملايين برميل لمدة 3 إلى 5 سنوات حتى يتم إصلاح هذه المنشآت.